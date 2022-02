"Weekendul Brancusi" in Muzeul ASTRA din Dumbrava Sibiului: 146 de ani de la nasterea sculptorului

Muzeul ASTRA, institutie ale carei actiuni sunt posibile prin finantarea Consiliului Judetean Sibiu, organizeaza in acest sfarsit de saptamana, 19-20 februarie (sambata si duminica, intre orele 11-15), evenimentul ,,Weekendul Brancusi"."La implinirea a 146 de ani de la nasterea Maestrului Constantin Brancusi, Muzeul ASTRA reliefeaza acest moment printr-o calatorie speciala in lumea satului traditional din zona Olteniei de Nord, prezent aici cu monumente si obiecte de patrimoniu. In cele doua ... citeste toata stirea