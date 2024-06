Western pentru copii in limba germana, la Teatrul Gong

Teatrul pentru Copii si Tineret "Gong" Sibiu prezinta joi, 13 iunie, de la ora 18, premiera spectacolului in limba germana "Zirkus Buffalo Bill", in regia Evei Labadi."Zirkus Buffalo Bill" / "Circul lui Buffalo Bill" este un spectacol de inspiratie western, ce imbina arta animatiei cu elemente de jonglerie si acrobatii intr-o poveste despre vise, iluzii si Vestul Salbatic. Versiunea in limba romana a avut premiera oficiala anul acesta, in data de 20 ianuarie. Cu scene ample, pline de suspans, ... citește toată știrea