Zboruri directe de la Sibiu spre Skiathos - Grecia in sezonul de vara 2022

Aeroportul International Sibiu si Aerotravel, prin touroperatorul sau Aerovacante anunta operarea de zboruri directe spre o noua destinatie de vacanta, Skiathos - Grecia in sezonul de vara 2022.Zborurile directe de la Sibiu spre Skiathos vor fi operate in perioada 11 iunie - 24 septembrie 2022 in fiecare zi de sambata. Informatiile privind programul de operare a zborurilor urmeaza sa fie definitivat si comunicat, anunta Aeroportul International Sibiu.Skiathos, o insula mica, cu o suprafata ... citeste toata stirea