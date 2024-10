Zece persoane aflate in insolvabilitate au fost scoase din evidentele fiscale ale orasului Avrig

In sedinta ordinara desfasurata la finalul lunii trecute, Consiliul Local al orasului Avrig a adoptat hotararea prin care a aprobat anularea obligatiilor fiscale si scoaterea din evidentele fiscale a persoanelor aflate in stare de insolvabilitate.Practic, in urma verificarilor efectuate si parcurgerii intregii proceduri legale, efectuate de responsabilii Serviciului Impozite si Taxe Locale, Autorizare si Libera Initiativa din cadrul Primariei orasului Avrig, s-a constatat existenta in ... citește toată știrea