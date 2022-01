Zeci de brasoveni au luat teapa. Apartamentele pentru care au platit in 2019 nu sunt gata nici in 2022

Proprietarii a zeci de apartamente din Brasov care au platit peste doua milioane de euro in 2019 pentru ridicarea unui bloc in care doreau sa se mute au luat teapa. Constructorul nu a mai inaintat lucarile din acel moment, iar blocurile care trebuiau sa fie gata in 2020, nu sunt gata nici in 2022. Brasovenii sunt scandalizati si cer dezvoltatorului terminarea constructiei sau restituirea banilor, scrie Adevarul.ro.Zeci de brasoveni asteapta de doi ani sa-si primeasca locuintele pe care le-au ... citeste toata stirea