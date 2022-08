Zeci de monumente funerare distruse in Cimitirul Municipal de cinci persoane

Au stricat linistea celor morti si urmeaza sa fie cercetati penal. Cinci persoane au fost in cimitir in 17 iulie si, dupa ce au mancat si au baut la un mormant au gasit de cuviinta sa distruga 26 monumente funerare.Totul s-a intamplat timp de trei ore, in intervalul orar 20.00- 23.00.Ancheta este derulata acum de politisti si de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu."Sectia nr. 1 Politia Urbana Sibiu are in lucru dosarul penal privind infractiunea de profanare de morminte, ... citeste toata stirea