Zeci de permise si certificate de inmatriculare retinute de politistii sibieni in weekend

Politistii sibieni au constatat 11 infractiuni la regimul rutier, au retinut 38 de permise de conducere, au retras 46 de certificate de inmatriculare in perioada 2 - 4 decembrie. De asemenea, au fost aplicate 560 de sanctiuni contraventionale in valoare de 171.000 de lei.Din cele 38 de permise de conducere suspendate, opt au fost pentru ca soferii au fost depistati sub influenta bauturilor alcoolice in limitele contraventionale, sapte din cauza depasirilor neregulamentare, 4 soferi nu au ... citeste toata stirea