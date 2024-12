Zi plina pe carosabilul judetului: accidente, conducere fara permis si alcool la volan

IPJ Sibiu informeza ca politistii Biroului Rutier Sibiu au intervenit, marti, la un accident produs pe strada Banatului, din Sibiu. In timp ce conducea un autoturism pe str. Banatului, o tanara in varsta de 19 ani, din judetul Alba, nu a acordat prioritate si a acrosat o sibianca in varsta de 51 de ani, care traversa drumul pe trecerea pentru pietoni. Sibianca a fost transportata la spital.Luni, in jurul orei 11.45, in localitatea Tarnava, in timp ce conducea un autoturism, la efectuarea ... citește toată știrea