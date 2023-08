In fiecare an, primarul comunei Pauca, Niculae Dancu invita toti locuitorii comunei la marea sarbatoare anuala "ZILELE COMUNEI PAUCA", in zilele de 12-13 august, manifestarile fiind organizate de Consiliul Local si Primaria Comunei Pauca si cofinantate de Consiliul Judetean Sibiu.Si in acest an, sarbatoarea se desfasoara in locatia deja consacrata - curtea amenajata a Primariei Comunei Pauca -, in programul festivalului urcand pe scena, incepand cu orele 18,00, artistii: Ionut Micu, Nelu ... citeste toata stirea