Numarul mare de sasi veniti sa-si petreaca concediul in Romania, a dat o nota deosebita celor trei zile de sarbatoare din Agnita. Aflati in locuri diferite prin Germania, acestiase reintalnesc in orasul natal, bucurosi sa se revada si sa petreaca impreuna cu prietenii cu care au copilarit.Sufletul acestei sarbatori a orasului a fost doamna Doris Hutter, vesnic indragostita de locurile natale si, mai ales, de vechile traditii sasesti care numai aici pot fi traite la adevarata lor intensitate. ... citeste toata stirea