Zilele Dermatologiei la Sibiu - actualitati, perspective si provocari

In perioada 6-8 octombrie are loc cea de-a cincea editie a conferintei "Zilele Dermatologiei la Sibiu", cu tema "Actualitati, Perspective si Provocari in Dermatologie".Conferinta, care se va desfasura in format hibrid, atat cu prezenta fizica cat si cu prezenta online, la Hotelul Ramada Sibiu. Manifestarea stiintifica este organizata sub egida Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu, cu sprijinul Societatii Romane de Dermatologie si in colaborarea cu Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, ... citeste toata stirea