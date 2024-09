Zilele Europene ale Patrimoniului, sarbatorite la Paris cu sprijinul Muzeului National Brukenthal

Zilele Europene ale Patrimoniului au fost sarbatorite in perioada 21-22 septembrie la sediul Ambasadei Romaniei la Paris. Gazduita in Palatul Behague din apropierea Turnului Eiffel, Ambasada Romaniei si-a deschis portile miilor de vizitatori care au dorit sa viziteze superbul palat.ES Ioana Bivolaru, Ambasadoarea Romaniei in Franta a declarat : "Les Parisiens" - asa este semnat unul din zecile de mesaje pe care le-au scris in Cartea de aur vizitatorii nostri de la Zilele Patrimoniului/ ... citește toată știrea