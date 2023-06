Zilele Hungarikum atrage in fiecare an mii de vizitatori si are ca scop promovarea patrimoniului imaterial, a culturii si traditiilor populare, a gastronomiei autentice maghiare. Evenimentul are loc intre 30 iunie si 2 iulie, la Muzeul in Aer Liber ASTRA Sibiu.In cadrul festivalului vor fi organizate numeroase programe, printre care targ de mestesugari si producatori, spectacole si ateliere de dansuri si muzica populara maghiara, evenimente pentru copii, concerte si multe alte atractii, toate ... citeste toata stirea