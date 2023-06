Situata intr-una din cele mai bogate zone in resurse ale tarii, asezarea medieseana are o existenta multiseculara, neintrerupta, din cele mai vechi timpuri pana in contemporaneitate. Localitatea este atestata documentar la 2 iunie 1267, printr-un document oficial al lui Stefan (in anul 1267 era doar coregent al tatalui sau Bela al IV-lea 1235-1270), ulterior, acesta devine rege al Ungariei sub numele de Stefan al V-lea (1270-1272). Prin actul emis de cancelaria regala se redau - practica ... citeste toata stirea