Zilele Muzicale Romano-Americane, saptamana viitoare, la Sibiu

In perioada 1-6 iulie iubitorii muzicii vor avea parte de un nou eveniment muzical: Zilele Muzicale Romano-Americane. Eveniment ajuns la cea de a XXI-a editie festivalul este organizat de Filarmonica de Stat Sibiu, cu sprijinul Consiliului Judetean Sibiu si al Primariei Sibiu."Concertele estivale pe care Filarmonica le propune in fiecare sezon au fost dintotdeauna indragite de sibieni si turisti. Festivalul care elibereaza muzica din salile de concert si o duce in Piata Mare, pe strazile ... citește toată știrea