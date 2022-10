"Zilele Recoltei" in Agnita, o sarbatoare dedicata toamnei

Sambata dimineata pe artera principala a orasului comerciantii si-au deschis tarabele cu tot felul de produse, mai ales din cele destinate copiilor iar in capatul strazii scena era pregatita in asteptarea artistilor.In fata scenei elevii de la Colegiul "A T Laurian" si de la Gimnaziul "G D Teutsch" au amenajat un stand decorat in culorile toamnei, pe care au expus delicioase produse preparate de ei si apreciate de cei carora le-au fost oferite.In holul Casei de Cultura "Ilarion Cocisiu" ... citeste toata stirea