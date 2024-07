Ziua Americii a fost cu ghinion pentru doi sibieni. Au fost retinuti de politie, pentru furt

Ziua de 4 iulie a fost pentru doi sibieni una cu ghinion, politistii sibieni retinandu-i pentru furt: unul pentru furt in forma continuata si unul pentru furt calificat.Politistii sibieni au retinut, joi, 4 iulie, un sibian, in varsta de 24 de ani, banuit ca in cursul lunii iunie ar fi sustras patru biciclete din curtile sau din fata unor imobile din zona centrala a municipiului Sibiu, prejudiciul fiind de aproximativ 10.000 de lei si un sibian, in varsta de 41 de ani, suspectat ca in noaptea ... citește toată știrea