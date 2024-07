Ziua Americii, sarbatorita in Piata Mare, cu un concert simfonic

Piata Mare va fi in aceasta seara locul unde sibienii se pot bucura de un concert simfonic dedicat Zilei Independentei Statelor Unite ale Americii, concert ce face parte din Festivalul Zilelor Muzicale Romano-Americane.Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu va interpreta un program special sub conducerea dirijorului american Joel Neves."In programul din aceasta seara, sibienii pot audia George Enescu - Rapsodia romana nr. 1 in La major, op. 11; Maurice Ravel - Concert pentru pian si orchestra ... citește toată știrea