Ziua cu cele mai multe cazuri de COVID din valul 5: peste 230 de sibieni infectati

Sambata, cand Romania numara peste 10.000 de cazuri de COVID-19, si in Sibiu numarul de noi cazuri a explodat. Au fost 235 de cazuri in ultimele 24 de ore, ceea ce a facut ca numarul total, de la debutul pandemiei, sa se ridice la 45.459.Pana la data curenta au fost declarate vindecate 38.869 de persoane, iar 1.665 de persoane au decedat. Din fericire, in ultimele 24 de ore nu au fost decese raportate in judetul Sibiu.Sambata, la ora 08:00 erau spitalizate 73 de persoane, dintre care la ATI