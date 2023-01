Ziua Culturii Nationale, celebrata la Biblioteca Judeteana ASTRA Sibiu

# Publicul larg este asteptat sa participe la manifestarile culturale programate in zilele de 15 si 16 ianuarie 2023 #In acest an, Ziua Culturii Nationale va fi celebrata printr-o serie de manifestari culturale organizate de Biblioteca Judeteana ASTRA Sibiu si Biblioteca Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu, in parteneriat cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu si Directia Judeteana pentru Cultura Sibiu. Programul se va desfasura in zilele de 15 si 16 ianuarie ... citeste toata stirea