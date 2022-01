Ziua Culturii Nationale, sarbatorita la TNRS, cu recitaluri online din opera poetului Mihai Eminescu

Teatrul National "Radu Stanca" Sibiu marcheaza Ziua Culturii Nationale, sarbatorita in 15 ianuarie, printr-o serie de recitaluri din opera poetului Mihai Eminescu si printr-un episod special Traditii TO GO. Evenimentele vor fi transmise pe pagina de facebook a TNRS si pe canalul de YouTube in perioada 14 - 16 ianuarie.Recitalul Mihai Eminescu cuprinde poezii, poeme, fragmente din publicistica sau opere ale marilor scriitori romani dedicate poetului national in interpretarea actorilor: Ofelia ... citeste toata stirea