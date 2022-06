"ZIUA DRAPELULUI ROMANIEI", sarbatorita in Piata Mare

An de an "ZIUA DRAPELULUI ROMANIEI" impune respectarea a doua cutume In data de 25 iunie are loc ceremonialul militar de coborare a Drapelului Romaniei de pe catargul din fata Primariei Sibiu si preluarea acestuia de catre garda drapelului, moment urmat de deplasarea Garzii cu Drapelul Romaniei catre Catedrala Mitropolitana. Tot in aceasta zi are loc slujba de sfintire a drapelului national. Catedrala Mitropolitana din Sibiu a gazduit in data de 25 iunie a.c. slujba de sfintire a drapelului ... citeste toata stirea