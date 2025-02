Ziua Indragostitilor, sarbatorita pe Vf. Oncesti, intr-o tura de noapte pe luna plina

Sibienii pot sarbatori Ziua Indragostitilor, la inaltime. Cei care iubesc muntele si miscarea in aer liber isi pot declara iubirea pe Vf. Oncesti, intr-o tura de noapte pe luna plina.Programul Anii Drumetiei organizeaza vineri, 14 februarie, o iesire de noapte, pe un traseu usor, pe o distanta de 8 km, care se poate parcurge in aproximativ 8 ore. Drumetia este potrivita persoanelor cu un minim de conditie fizica si copiilor de minim 6-8 ani, care au mai iesit in drumetie.Intalnirea pentru ... citește toată știrea