Ziua Internationala a Securitatii si Sanatatii in Munca, marcata de ITM

In fiecare an pe 28 aprilie, Organizatia Internationala a Muncii sarbatoreste la nivel mondial "Ziua Internationala a Securitatii si Sanatatii in Munca", cu scopul de a onora memoria victimelor accidentelor de munca si de a promova prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale.Cu aceasta ocazie Inspectoratul Teritorial de Munca Sibiu a organizat, vineri 13 mai, o intalnire la care au participat 42 de persoane reprezentanti ai angajatorilor si angajatilor din judetul Sibiu, ... citeste toata stirea