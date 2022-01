Ziua lui Mihai Eminescu marcata si la Teatrul Radu Stanca din Sibiu

Teatrul National "Radu Stanca" Sibiu marcheaza Ziua Culturii Nationale, sarbatorita in 15 ianuarie 2022, printr-o serie de recitaluri din opera poetului Mihai Eminescu si printr-un episod special Traditii TO GO. Evenimentele vor fi transmise pe pagina de facebook a TNRS si pe canalul de YouTube in zilele de 14, 15 si 16 ianuarie 2022.Recitalul Mihai Eminescu cuprinde poezii, poeme, fragmente din publicistica sau opere ale marilor scriitori romani dedicate poetului national in interpretarea ... citeste toata stirea