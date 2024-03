Ziua Mondiala a Teatrului sarbatorita pe scena de la Teatrul Gong

Axandu-se pe tema bullying-ului, cu scopul de a explora cauzele care pot duce la abandonul scolar, spectacolul coordonat de Ana Mujat si scris de actorii Madalina Ivascu si Gabriel Muncus, aduce in fata publicului o suita de povesti inspirate din realitate. De la violenta in familie care se rasfrange in relatiile interpersonale ale unor liceeni, la probleme legate de traficul de droguri si pana la detalii care surprind modul in care lipsa de sinceritate afecteaza nu doar relatiile cu ceilalti, ... citește toată știrea