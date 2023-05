Mai multe infractiuni la regimul rutier au fost constatate de politistii sibieni in 1 Mai, zi libera la nivel national. Cele mai multe dintre ele au vizat consumul de alcool si droguri la volan.Astfel, in jurul orei 15.45, in municipiul Sibiu, politistii Sectiei Nr. 1 Politie Urbana Sibiu au oprit un autoturism condus pe Calea Dumbravii de un sibian in varsta de 64 de ani. Testarea alcoolscopica a soferului a indicat o valoare de 0,64 mg/l alcool pur in aerul expirat, sibianul fiind insotit ... citeste toata stirea