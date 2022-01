Ziua Nationala a Lecturii va fi celebrata in 15 februarie

Ziua Nationala a Lecturii va fi sarbatorita, in fiecare an, in 15 februarie. In cadrul acesteia, vor fi organizate diferite activitati culturale, sociale si educationale, care vor evidentia importanta cititului. Aceasta data a fost aleasa pentru ca este ziua de nastere a doua mari personalitati ale Romaniei, Titu Maiorescu si Spiru Haret.Legea privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua Nationala a Lecturii a fost promulgata vineri, 14 ianuarie, de seful statului."Cu prilejul Zilei ... citeste toata stirea