Ziua Politiei Romane, sarbatorita cu demonstratii si activitati interactive la Sibiu

Astazi, 25 martie 2025, s-au implinit 203 ani de la atestarea documentara a institutiei Politia Romana. Cu acest prilej, in municipiul Sibiu au fost organizate activitati dedicate Zilei Politiei Romane, menite sa aduca publicul mai aproape de activitatea oamenilor legii.Evenimentul central s-a desfasurat in Piata Habermann, unde politistii sibieni i-au intampinat pe vizitatori cu standuri expozitionale care au prezentat tehnica utilizata in activitatile curente, un atelier al Serviciului