Ziua portilor deschise la Cresa cu Program Prelungit Avrig

Desi este finalizata inca din anul 2023, Cresa cu Program Prelungit Avrig isi va incepe activitatea luni, 11 noiembrie, in urma parcurgerii tuturor etapelor organizatorice si de angajare a personalului didactic si nedidactic ce va deservi asezamantul.Inainte insa de deschiderea oficiala a obiectivului, conducerea Scolii Gimnaziale Avrig, institutie ce are in subordine si Cresa Avrig, a hotarat sa deschida portile institutiei joi, 7 noiembrie, de la ora 12, astfel incat orice persoana