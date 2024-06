900 de copii, reprezentand 43 de echipe, vor participa anul acesta la "Talmaciu Junior's Cup"

43 de echipe, din mai multe judete ale tarii, vor participa, in zilele de 29 si 30 iunie 2024, la cea de-a III-a editie a "Talmaciu Junior's Cup", competitie de fotbal ce se va desfasura la Stadionul Orasenesc Talmaciu. Competitia este una dintre cele mai importante si interesante actiuni de gen organizate in judetul nostru.Echipe de baieti (nascuti in anii 2010/2011, 2012/2013 si 2014/2015), precum si de fete (nascute in anii 2008/2009 si 2010/2011), aproximativ 900 de copii, vor participa ... citește toată știrea