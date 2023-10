Echipa din Medias a castigat, astazi, cu 1-0 meciul cu Industria Galda, din penultima etapa a turului sezonului regular, unicul gol fiind reusit de Razvan Trif dintr-o lovitura de la 11 metri, in minutul 37. In urma acestui rezultat, echipa lui Mihai Ianc a acumulat 19 puncte si a urcat pe primul loc in clasamentul Seriei 9 a Ligii 3 pentru ca Unirea Ungheni a pierdut cu 2-1 la Cugir.Acesta ... citeste toata stirea