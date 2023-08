Baschetbalistii sibieni si-au aflat adversarii din Grupa B a FIBA Europe Cup. "Galben-albastrii" vor avea parte de doua deplasari lungi, in vestul continentului, in Spania si Anglia. Jucatorii lui Tomas Rinkevicius le vor infrunta pe Anwil Wloclawek (Polonia), Bilbao Basket si Caledonia Gladiators.BC CSU Sibiu va intra in competitia continentala direct in fata grupelor. Tot atunci ar putea intra in competitie si CSM CSU Oradea daca va rata calificarea in Basketball Champions League. In Grupa ... citeste toata stirea