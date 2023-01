Alex Curtean, din nou sub comanda lui "Max". Sibianul spera la o noua promovare, cu Corvinul

Primul jucator de care s-a despartit Selimbarul in aceasta iarna, Alexandru Curtean, a ajuns la Corvinul Hunedoara si va lucra din nou sub comanda lui Florin Maxim. Cei doi au fost colegi cu multa vreme in urma la Poli Timisoara, unde Curtean a ajuns de la Gaz Metan Medias, iar in urma cu doi ani au reusit promovarea in esalonul secund cu gruparea din Selimbar, fosta Viitorul, actualmente CS Comunal 1599, "Max" de data aceasta din postura de antrenor.Curtean spera la o noua promovare din Liga ... citeste toata stirea