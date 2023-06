Astazi, la reunirea lotului echipei sibiene a fost prezent si Alexandru Jipa, noul jucator al lui Hermannstadt. In varsta de 20 de ani, Jipa evolueaza pe postul de mijlocas dreapta, iar in sezonul trecut a evoluat pentru Chindia in patru meciuri, marcand un gol, in Cupa Romaniei, chiar impotriva lui Hermannstadt.Alexandru Jipa a semnat cu FC Hermannstadt un contract valabil pana in vara anului 2026."Alex a semnat un contract valabil pentru urmatoarele trei sezoane cu FCH si se alatura ... citeste toata stirea