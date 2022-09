Alexandru Pelici este noul selectioner al nationalei U19 a Romaniei! "Este o onoare pentru mine!"

Tehnicianul Alexandru Pelici, in varsta de 48 de an,i va conduce reprezentativa juniorilor nascuti incepand cu 1 ianuarie 2004 in campania de calificare pentru Campionatul European 2023, informeaza frf.ro.Alexandru Pelici, ultima oara pe banca lui CS Mioveni, cu care a obtinut promovarea in prima liga, si-a inceput cariera de antrenor in 2003, la Unirea Alba Iulia. Are in palmares inca doua promovari, cu Vointa Sibiu si Hermannstadt, cu cei din urma disputand chiar o finala de Cupa Romaniei, ... citeste toata stirea