Amicale cu echipe din Rusia si Turcia pentru CSC Selimbar in cantonamentul de la Bolu

Echipa sibiana se afla, de la inceputul acestei saptamani, vreme de 10 zile intr-un cantonament centralizat la Bolu, in Turcia, in cadrul caruia va disputa si trei meciuri de verificare. "Calaretii rosii" vor intalni echipe din Rusia si Turcia in amicalele care vor avea loc pe 8, 11 si 13 iulie."Vom juca, pe data de 8 iulie, cu Orenburg, o echipa nou-promovata in prima liga din Rusia, dupa care avem, pe data de 11 iulie, cu Adanaspor, iar pe data de 13 iulie vom mai avea un amical cu Eyupspor, ... citeste toata stirea