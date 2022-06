Andrei Blejdea, aproape de FC Buzau! "Sunt negocieri cu fosta sa echipa!"

Misterul creat in jurul lui Andrei Blejdea e pe cale sa se risipeasca, fotbalistul adus in iarna de FC Hermannstadt de la "U" Cluj nefiind inclus in lotul cu care sibienii au plecat in cantonamentul din Turcia. Blejdea - care a inscris un gol in cele 4 meciuri in care a fost folosit de antrenorul Marius Maldarasanu - se afla acum la FC Buzau, unde este dorit de antrenorul divizionarei secunde, medieseanul Cristi Pustai.Andrei Blejdea este inca sub contract cu FC Hermannstadt, dar liga2. ... citeste toata stirea