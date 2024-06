Arsenal Darlos si Recolta Alma lupta pana in ultima etapa pentru promovarea in Liga a IV-a

Si in Seria Medias a Ligii a V-a promovarea se va decide in ultima etapa, lupta ducandu-se intre doua echipe, cele din Darlos si Alma. Inaintea etapei din weekend, si Viitorul Atel avea sanse de a castiga seria, insa a pierdut, pe teren propriu, derbiul cu Recolta Alma (3-1).Cele mai mari sanse de a termina sezonul pe primul loc, cu drept de promovare in primul esalon judetean, o are Arsenal Darlos, care joaca, in ultima etapa, pe teren propriu, cu Flacara Gaz Metan, una dintre formatiile din ... citește toată știrea