Au inceput inscrierile pentru editia din acest an a Triadei MTB Avrig

Organizatorii Triadei MTB, una dintre cele mai complexe si importante competitii de ciclism montan organizate in tara noastra, au anuntat zilele trecute inceperea pregatirilor pentru editia 2025 si startul inscrierilor in prima etapa a intrecerii, Triada MTB Avrig.Imediat dupa ce au stabilit programul competitiei din acest an (Triada MTB Avrig - 12 si 13 aprilie 2025, Triada MTB Cheile Gradistei - 28 si 29 iunie 2025 si Triada eMTB Xperience - 12, 13, 14 septembrie 2025), reprezentantii ... citește toată știrea