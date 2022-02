Au inceput inscrierile pentru Triada MTB Avrig - competitia din acest an aduce mai multe noutati

Organizarea editiei 2022 a Triadei MTB, una dintre cele mai importante competitii de mountain biking desfasurate la noi din tara, a intrat in linie dreapta. La inceputul acestei luni, organizatorii au dat startul inscrierilor pentru cea de-a VIII-a editie a prestigioasei competitii, anul acesta fiind unul ce aduce cateva noutati, ce vor da un plus de atractivitate si importanta. "Am dat startul inscrierilor celei de-a opta editii a Triadei MTB Avrig, deja una din competitiile traditionale de ... citeste toata stirea