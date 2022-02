Au secat Dunarea, sau cum au reusit "alb-rosii" al doilea set la zero, dupa cel cu Braila

Sibienii au revenit in campionat cu o pofta de fotbal deosebita si au surclasat-o pe formatia din Calarasi cu care, nu cu mult timp in urma, se duelau in Liga 1. "Alb-rosii" au facut inca o data un set alb, la fel cum s-a intamplat in toamna, cu Dacia Unirea Braila, tot la Medias, in etapa a VII-a. Ce-i drept, jucatorii lui Maldarasanu au avut de infruntat o echipa modesta, cu un lot de tineri, insa nu e mai putin adevarat ca sibienii - prin jocul aratat - i-au incantat pe suporteri, facandu-i ... citeste toata stirea