Baba Alhassan si Marius Maldarasanu, jucatorul, respectiv antrenorul lunii septembrie

Baba Alhassan a fost desemnat jucatorul lunii septembrie, iar Marius Maldarasanu, tehnicianul lui Hermannstadt, cel mai bun antrenor din luna precedenta, in ancheta Gazetei Sporturilor, unicul cotidian de sport care continua sa vada lumina tiparului.Baba Alhassan a atras atentia dupa ce si-a trecut in cont o noua "dubla", cu URA, la Arad, in victoria cu 2-1, dupa cele din primele patru etape, cu CS Mioveni (3-0) si FC Voluntari (2-1). Ghanezul este pe podiumul golgeterilor din SuperLiga, cu ... citeste toata stirea