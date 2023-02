Baschetul revine mai devreme in Sala "Transilvania"

Daca echipa mare a luat o pauza pana pe 4 martie din cauza ferestrei FIBA, iar atunci joaca in deplasare, la Oradea, baschetul se intoarce totusi mai devreme in Sala "Transilvania".Astazi, de la ora 18:30, echipa a doua a Clubului Sportiv Universitar joaca in compania celor de la ABC Laguna 2 Bucuresti. Partida se disputa in devans si conteaza pentru etapa a XXIII-a a Ligii 1.Echipa antrenata de Alexandru Rubint a acces intre cele mai bune opt echipe ale Ligii 1. In aceasta faza a ... citeste toata stirea