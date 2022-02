BC CSU Sibiu, infrangere la Craiova. "Galben-albastrii" raman pe podium

Baschetbalistii sibieni au pierdut, luni seara, al doilea meci in 2022. CSU a cedat cu 88-76 pe terenul celor de la SCM "U" Craiova.Fara Rares Uta, accidentat in meciul precedent de campionat, Miguel Angel Hoyo a inceput meciul cu "cinciul" Lucas Tohatan, Justas Tamulis, Tanner McGrew, "Mo" Pratt si James Padgett.Oltenii au inceput in forta meciul, avandu-l pe Michael Qualls vioara-ntai, autorul a 8 puncte in primele doua minute. CSU a reactionat prin Padgett, insa n-a reusit sa intoarca ... citeste toata stirea