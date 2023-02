BC CSU Sibiu se mai desparte de un jucator. "Multumim, Dallas Walton!"

Clubul studentesc sibian a anuntat, joi, despartirea de Dallas Walton. Americanul sosit in vara anului trecut la BC CSU ajunge in Polonia, la Twarde Pierniki Torun.Anuntul a fost facut de sibieni pe pagina oficiala de Facebook: "Multumim, Dallas Walton! BC CSU Sibiu si Dallas Walton au incheiat de comun acord colaborarea, pivotul american urmand sa-si continue cariera in Polonia. Aflat la primul sezon profesionist, Dallas a jucat 14 meciuri in galben-albastru si a avut medii statistice de 9,5 ... citeste toata stirea