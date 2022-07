BC CSU Sibiu, un nou transfer! Un pivot sarb de 23 de ani, sub comanda lui Miguel Angel Hoyo

BC CSU Sibiu si-a completat lotul cu sarbul Vuk Djordjevic, un baschetbalist nascut pe 24 ianuarie 1999 la Bor, in estul Serbiei. In varsta de 23 de ani, Djordjevic se va afla la prima experienta in Romania, dupa ce, anul trecut, a evoluat pentru prima dat in afara tarii sale.Inalt de 2,03 metri, jucatorul sarb evolueaza pe pozitiile 4-5. El vine la BC CSU din Slovacia, de la Komarno.Vuk Djordjevic si-a inceput cariera la Vrsac, dupa care a trecut pe la Sloboda Uzice si Kolubara LA 2003, ... citeste toata stirea