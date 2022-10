Beza nu si-a menajat deloc jucatorii: "In duelurile unu la unu nu suntem agresivi"

Tehnicianul "calaretilor rosii" a acuzat, intr-o discutie cu reporterul publicatiei Info Ialomita ca jucatorii sai au avut probleme in momentul in care castigau mingea si a laudat formatia din Slobozia."Din pacate, o neatentie la o faza fixa a intors jocul spre Slobozia. Slobozia, o echipa buna, omogena, cu experienta. Au gestionat bine. Noi, in ultima treime, la fel, am avut probleme, n-am fost eficienti, n-am pasat cu acuratete si cred ca cele mai mari probleme astazi (n.a. sambata) le-am ... citeste toata stirea