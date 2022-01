Biceanu, Blejdea si Daniel Paraschiv, primele achizitii din iarna pentru FC Hermannstadt

Daniel Paraschiv, Ionut Biceanu si Andrei Blejdea sunt primii trei jucatori transferati de FC Hermannstadt in aceasta iarna. Acestia au fost adusi pentru a umple golurile lasate de plecarile lui Andrei Lungu, Andrei Sintean, Lucian Buzan si Alexandru Voda.Ionut Biceanu a ajuns la FC Hermannstadt dupa ce, in prima parte a sezonului, a imbracat tricoul uneia dintre echipele cu care sibienii se bat la promovare, Concordia Chiajna, iar in editia precedenta a jucat pentru Astra, fostul club al ... citeste toata stirea