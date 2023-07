"The Impossible" cum este numita editia aniversara a Romaniacs, a debutat luni, 24 iulie cu Parada Natiunilor, riderii traversand centrul istoric in drumul catre traseul de la Prolog. Marti a venit momentul decisiv si inca de dimineata, Bd-ul Coposu din centrul Sibiului a inceput sa vibreze in freamatul riderilor de la clasa Silver. Fiecare participant la Romaniacs a putut sa parcurga traseul, iar cei mai rapizi 35 de la clasele Bronze, Silver si Gold au evoluat in finale. Primii care au intrat ... citeste toata stirea